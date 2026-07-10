Сергей Разумовский

На следующий день после нулевой ничьей с румынским Университате в квалификации Лиги Европы Динамо провело спарринг с польским Радомяком. В контрольной встрече тренерский штаб киевлян задействовал футболистов, которые накануне или не выходили на поле, или получили игровое время только после замен.

Динамовцы активно начали матч и уже на 7-й минуте могли открыть счет, когда защитник Радомяка чуть не срезал мяч в собственные ворота, но Майхрович спас поляков. Вскоре Огундана пробил выше, а затем вратарь соперников справился с опасным ударом Рубчинского. Лучший шанс первого тайма киевляне создали на 25-й минуте: Ярмоленко попал в перекладину, а Буяльский на добивании пробил в штангу.

Несмотря на преимущество Динамо, первыми забили поляки. На 36-й минуте после подачи со стандарта Жереми Бласко выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку. Впрочем, ответ киевлян был быстрым: за фол против Ярмоленко арбитр назначил пенальти, который реализовал Буяльский.

После перерыва Динамо добавило в темпе. На 51-й минуте Ярмоленко вывел Буяльского на ворота, а тот обыграл голкипера и оформил дубль. Через несколько минут Рубчинский прострелил в штрафную после паса Буяльского, и Огундана в касание сделал счет 3:1. Вскоре отличился и Герич, воспользовавшись передачей Буяльского после ошибки вратаря Радомяка.

В концовке польская команда активизировалась. На 77-й минуте Маркевич сыграл первым на добивании после сейва Суркиса и сократил отставание. Радомяк продолжал давить, особенно после стандартов, однако Суркис удержал преимущество Динамо, эффектно отразив удар Брайана на 88-й минуте.

В итоге Динамо победило 4:2 и продолжило подготовку к ответному матчу с Университате в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Контрольный матч

Динамо Киев – Радомяк 4:2

Голы: Буяльский, 41 (пен.), 51, Огундана, 55, Герич, 59 – Бласко, 36, Маркевич, 77

Динамо: Суркис, Гусев, Коробов, Тиаре, Вивчаренко (Дикий, 60), Малиш, Рубчинский, Буяльский (Бленуце, 65), Ярмоленко (Герреро, 65), Огундана, Герреро (Герич, 56)

Радомяк: Майхрович, Уаттара, Бласко, Диегес, Гжесик, Камара, Алвес, Лукеньяс, Баро, Гуре, Тапсоба