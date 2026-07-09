Денис Седашов

Женская сборная Украины по волейболу уступила национальной команде Китая в матче третьей игровой недели Лиги наций-2026 со счетом 0:3 (18:25, 22:25, 20:25).

Ближе всего к победе в сете подопечные Якуба Глушака были во второй партии, которую проиграли с разницей в три очка. Первый и третий игровые отрезки также завершились в пользу китайских волейболисток.

Наиболее результативными игроками в составе сине-желтых стали Виктория Данчак и Светлана Дорсман, которые набрали по 10 очков.

После десяти матчей Украина занимает 15-е место в турнирной таблице, имея шесть очков. Следующую игру команда проведет завтра, 10 июля, против Доминиканской Республики.

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