Куча упущенных моментов и ничья. Динамо начало новый сезон матчем Лиги Европы
Пономаренко впервые с апреля не оформил результативное действие за киевлян
6 минут назадПодписаться в
В первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы киевское Динамо не смогло обыграть Университатю Клуж и завершило матч вничью.
Команда Игоря Костюка большую часть встречи контролировала мяч и выглядела активнее в атаке, однако именно румынский клуб имел реальный шанс открыть счет в первом тайме. Менди воспользовался позиционной ошибкой защитников киевлян, оказался один перед Нещеретом, но пробил слишком мягко, поэтому вратарь без особых проблем ликвидировал угрозу.
В начале игры Университатя пыталась оказывать давление и создавать напряжение у ворот Динамо за счет подач, однако киевляне выстояли в этот отрезок и впоследствии полностью перехватили инициативу. После этого на поле фактически доминировала только одна команда, что подтверждает и статистика: Динамо нанесло 24 удара по воротам, тогда как соперник ответил лишь тремя попытками.
Впрочем, количественное преимущество не переросло в голы. Пономаренко имел чудесную возможность завершить атаку с близкой дистанции, Буяльский опасно пробивал с линии штрафной площади, Шапаренко сумел попасть в перекладину, а Редушко проверил вратаря дальним ударом, который прошел немного выше цели. Все эти эпизоды остались нереализованными, и киевлянам не хватило точности в завершающей фазе.
Университатя выстояла под постоянным давлением и сохранила нулевую ничью перед ответным матчем, который состоится через неделю. Для румын такой результат выглядит очень важным, так как позволяет подходить ко второй игре без преимущества в счете для киевлян.
Квалификация Лиги Европы. Стартовый раунд, первый матч
Динамо Киев – Университатя Клуж 0:0
Динамо: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзёра, Бражко, Пихалёнок (Буяльский, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундена, 90+1)
Университатя Клуж: Михайл, Кипчу, Коубиш, Кристья, Станоев, Драмме (Пиньо, 84), Кодря, Менди (Адамс, 65), Бик, Штефанеску, Макалу (Алиев, 73)
Предупреждение: Драмме