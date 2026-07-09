Сергей Разумовский

В первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы киевское Динамо не смогло обыграть Университатю Клуж и завершило матч вничью.

Команда Игоря Костюка большую часть встречи контролировала мяч и выглядела активнее в атаке, однако именно румынский клуб имел реальный шанс открыть счет в первом тайме. Менди воспользовался позиционной ошибкой защитников киевлян, оказался один перед Нещеретом, но пробил слишком мягко, поэтому вратарь без особых проблем ликвидировал угрозу.

В начале игры Университатя пыталась оказывать давление и создавать напряжение у ворот Динамо за счет подач, однако киевляне выстояли в этот отрезок и впоследствии полностью перехватили инициативу. После этого на поле фактически доминировала только одна команда, что подтверждает и статистика: Динамо нанесло 24 удара по воротам, тогда как соперник ответил лишь тремя попытками.

Впрочем, количественное преимущество не переросло в голы. Пономаренко имел чудесную возможность завершить атаку с близкой дистанции, Буяльский опасно пробивал с линии штрафной площади, Шапаренко сумел попасть в перекладину, а Редушко проверил вратаря дальним ударом, который прошел немного выше цели. Все эти эпизоды остались нереализованными, и киевлянам не хватило точности в завершающей фазе.

Университатя выстояла под постоянным давлением и сохранила нулевую ничью перед ответным матчем, который состоится через неделю. Для румын такой результат выглядит очень важным, так как позволяет подходить ко второй игре без преимущества в счете для киевлян.

Квалификация Лиги Европы. Стартовый раунд, первый матч

Динамо Киев – Университатя Клуж 0:0

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзёра, Бражко, Пихалёнок (Буяльский, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундена, 90+1)

Университатя Клуж: Михайл, Кипчу, Коубиш, Кристья, Станоев, Драмме (Пиньо, 84), Кодря, Менди (Адамс, 65), Бик, Штефанеску, Макалу (Алиев, 73)

Предупреждение: Драмме