Сергей Разумовский

Анатолий Бессмертный покидает пост главного тренера сумской Виктории и продолжит карьеру в структуре киевского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Сум.

По официальной информации, украинский специалист получил приглашение войти в тренерский штаб киевского клуба. Именно из-за этого Бессмертный прекращает работу с Викторией еще до завершения текущего сезона в Первой лиге.

Бессмертный работал с сумской командой в два периода. Впервые он возглавлял Викторию с сентября 2021 года до января 2022 года. Затем специалист вернулся в клуб в июле 2023 года и руководил командой до мая 2026 года. За тур до финиша чемпионата Виктория занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Последний матч сезона сумская команда проведет уже без Бессмертного на тренерском мостике. После его ухода клубу придется определяться с тем, кто будет готовить команду к заключительному поединку чемпионата и отвечать за дальнейший этап развития коллектива.

Сам Анатолий Бессмертный подтвердил информацию о своем переходе в тренерский штаб Динамо. По словам специалиста, в настоящее время он не готов подробно комментировать будущую работу

Да, могу подтвердить эту новость. Пока больше комментировать нечего. На данный момент так, а дальше посмотрим, как оно будет. Динамо находится в отпуске, поэтому нечего сейчас больше сказать. Но Викторию оставил и принял приглашение Динамо — это факт. Последний тур этого сезона Виктория уже проведет без меня, — сообщил Бессмертный в интервью UA-Футбол. Анатолий Бессмертный

По информации «ТаТоТаке», в тренерском штабе Динамо Бессмертный будет выполнять конкретную функцию. Источник сообщает, что его приглашение стало инициативой руководителя команды Игоря Костюка.

Ожидается, что Бессмертный будет помогать Костюку в работе с защитной линией. Именно это направление должно стать одной из главных зон ответственности нового члена тренерского штаба. Ранее подобные функции выполнял Сергей Федоров, работавший в штабе Александра Шовковского.

Напомним, в сезоне-2020/21 ФК Львов под руководством Бессмертного сенсационно обыграл принципиального соперника Динамо, донецкий Шахтер (3:2).