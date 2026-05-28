Кристал Пэлас — победитель Лиги Конференций 2025/26
В финале английская команда победила Райо Вальекано из Испании
21 минуту назад
Английский Кристал Пэлас стал победителем Лиги конференций сезона-2025/26. В финальном поединке в Лейпциге лондонский клуб минимально обыграл испанский Райо Вальекано.
Единственный гол в матче был забит на 51-й минуте. Вратарь Райо Вальекано отбил удар Адама Вортона, но Жан-Филип Матета первым успел на добивание.
Лига конференций. Финал
Кристал Пэлас (Англия) — Райо Вальекано (Испания) — 1:0
Гол: Матета, 51
Кристал Пэлас впервые в истории завоевал еврокубковый трофей.
