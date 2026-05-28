Сергей Разумовский

Рико Верхувен заявил, что рефери Майк Лайсон якобы сократил обязательный отсчет после его нокдауна в бою против Александра Усика (25-0, 16 КО). Его слова передает De Telegraaf.

Украинский боксер победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде. Перед остановкой поединка Усик отправил соперника в ключевой нокдаун, после которого продолжил атаку и довел бой до досрочной победы.

После падения Верхувен сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Однако после боя нидерландец заявил, что нуждался в каждой секунде для восстановления, а рефери, по его словам, начал отсчет не с первой секунды, а сразу с четырех.

Верхувен считает, что из-за этого получил меньше времени, чем должен был по стандартной процедуре после нокдауна. Несмотря на это, бой был продолжен, но вскоре Усик снова пошел вперед и заставил рефери остановить поединок.

Вдруг вмешался рефери. Я спросил, что он делает. Он говорит: «Все кончено». Спросил, почему. «Так лучше для тебя». Но что мне сначала показалось странным, что он начал считать с четырех: четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хотя мне нужна была каждая секунда. Почему это произошло? Думаю, что я тот чудак, у кого вдруг стало очень хорошо получаться. Вдруг на ринге оказался кто-то, кто доминирует над лучшим боксером в мире. Рико Верхувен нидерландский кикбоксер

Напомним, Сулейман объявил следующего соперника Александра Усика.