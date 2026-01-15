Динамо объявило соперников на сборах в Турции
Киевская команда начала подготовку ко второй части сезона
около 8 часов назад
Фото - ФК Динамо
15 января Динамо отправится на сбор в Турцию. Киевский клуб уже договорился о проведении шести контрольных встреч.
На данный момент расписание контрольных матчей киевлян на сборе в Турции выглядит следующим образом:
- 20.01 – Корона Кельце (Польша)
- 25.01 – Мализева (Косово)
- 30.01 – Кауно Жальгирис (Литва)
- 9.02 – Иберия 1999 (Грузия)
- 14.02 – Зимбру (Молдова)
- 14.02 – РФШ (Латвия)
Список контрольных матчей, а также дата и время их проведения могут изменяться и дополняться.
