Сергей Разумовский

Киевское Динамо провело пятый контрольный матч в рамках летнего тренировочного сбора. На этот раз соперником команды стал ЛАСК – действующий чемпион Австрии. Для подопечных тренерского штаба киевлян эта игра была одним из завершающих этапов подготовки перед стартом официальных матчей в еврокубках.

Начало встречи прошло в равной борьбе. Обе команды старались контролировать мяч, но длинные позиционные атаки редко завершались действительно опасными моментами. Динамо впервые серьезнее приблизилось к воротам австрийцев на 15-й минуте, когда Редушко выполнил прострел в вратарскую площадку. Пономаренко был готов замыкать передачу, однако защитники ЛАСК успели прервать эпизод.

Вскоре киевляне создали еще одну угрозу. Пихальонок мощно пробил в ближний угол, но голкипер Юнгвирт среагировал и перевел мяч на угловой. Австрийцы также регулярно отвечали своими выпадами, заставляя оборону Динамо оставаться внимательной, но до по-настоящему сложной работы для Нещерета дело почти не доходило.

Равное течение игры изменилось в середине первого тайма. Атака Динамо началась после вбрасывания из аута, после чего мяч быстро оказался в штрафной площадке ЛАСК. Шапаренко тонко сыграл на Пономаренко, а форвард ударом в одно касание открыл счет.

После перерыва ЛАСК добавил в темпе и стал действовать агрессивнее впереди. Аракате опасно пробил рядом со штангой, а вскоре Кебе имел шанс сравнять счет, но после удара головой с близкого расстояния направил мяч выше ворот. Динамо ответило моментом Редушка, который сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной площадки.

Во втором тайме игра стала более жесткой. Из-за серии фолов арбитру пришлось несколько раз доставать желтые карточки. ЛАСК еще раз был близок к голу после подачи Ланга, когда мяч достался Флекеру, но тот не воспользовался возможностью.

Киевляне тоже имели шансы увеличить преимущество. Сначала Пономаренко чуть не убежал один на один с вратарем, а потом Волошин пробил в дальний нижний угол, но Шиллингер спас ЛАСК. Однако вскоре именно Волошин стал автором результативной передачи: он прорвался по флангу и прострелил на Пономаренко, который оформил дубль и установил окончательные 2:0.

После этой победы Динамо в хорошем настроении готовится к матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы против Університаті Клуж. Встреча состоится в Люблине в четверг, 9 июля.

Контрольный матч

Динамо Киев – ЛАСК 2:0

Голы: Пономаренко, 32, 80

Динамо: Нещерет, Кендзёра, Биловар (Малыш, 68), Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихальонок, Шапаренко, Волошин, Редушко (Огундала, 78), Пономаренко (Герреро, 85).

ЛАСК (стартовый состав): Юнгвирт, Мбуямба, Богард, Адениран, Данек, Йоргенсен, Аракате, Дибанго, Хорват, Торнич, Кебе.

Предупреждения: Михавко (59), Волошин (63) – Кебе (67)