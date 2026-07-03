Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Дублем в матче отметился Микель Оярсабаль
около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Поединок завершился со счетом 3:0.
Счет в встрече на 36-й минуте открыл Микель Оярсабаль, который замкнул передачу Марка Кукурельи ударом в нижний угол. На 66-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев, головой отправив мяч в сетку после прострела Алекса Баены.
Точку в матче на 89-й минуте поставил Оярсабаль, оформивший дубль после второй за игру результативной передачи Кукурельи.
Чемпионат мира-2026. 1/16 финала
Испания — Австрия — 3:0
Голы: 1:0 — Оярсабаль, 36, 2:0 — Порро, 66, 3:0 — Оярсабаль, 89
Благодаря этой победе Испания вышла в 1/8 финала плей-офф Мундиаля.
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