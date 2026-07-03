Денис Седашов

Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Поединок завершился со счетом 3:0.

Счет в встрече на 36-й минуте открыл Микель Оярсабаль, который замкнул передачу Марка Кукурельи ударом в нижний угол. На 66-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев, головой отправив мяч в сетку после прострела Алекса Баены.

Точку в матче на 89-й минуте поставил Оярсабаль, оформивший дубль после второй за игру результативной передачи Кукурельи.

Чемпионат мира-2026. 1/16 финала

Испания — Австрия — 3:0

Голы: 1:0 — Оярсабаль, 36, 2:0 — Порро, 66, 3:0 — Оярсабаль, 89

Благодаря этой победе Испания вышла в 1/8 финала плей-офф Мундиаля.

Герой сборной Бельгии вошел в историю чемпионата мира.