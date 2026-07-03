Павел Василенко

Сборная Португалии драматично прорвалась в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Хорватию со счетом 2:1 в Торонто. Победный мяч португальцы забили уже в конце встречи, вырвав путевку в следующий раунд.

Португалия активно начала матч и уже на четвертой минуте могла открыть счет, но Доминик Ливакович блестяще справился с ударом Бруну Фернандеша. До перерыва команда Роберто Мартинеса полностью контролировала игру, создавая момент за моментом, тогда как хорваты почти не угрожали воротам соперника.

После отдыха картина резко изменилась. Сначала Диогу Кошта спас португальцев после удара Матео Ковачича, но на 53-й минуте даже он был бессилен, когда Иван Перишич после передачи Йосипа Станишича открыл счет.

Матч мгновенно стал открытым и богатым на драматические эпизоды. Гол Петара Сучича и еще один мяч Криштиану Роналду были отменены из-за офсайда, но сам капитан Португалии на 68-й минуте реализовал пенальти. Свои шансы также упустила Хорватия – Ковачич попал в штангу, а гол Луки Сучича не засчитали из-за положения вне игры.

Когда казалось, что матч перейдет в овертайм, Рафаэл Леау выполнил идеальный прострел с левого фланга, а Гонсалу Рамуш ударом головой принес Португалии победу – 2:1. Уже в компенсированное время VAR отменил еще один гол хорватов из-за офсайда.

В четвертьфинале чемпионата мира Португалия сыграет против Испании.

ЧМ-2026, 1/16 финала

Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Роналду, 68 (пенальти), Рамуш, 90+4 – Перишич, 53.