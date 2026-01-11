Павел Василенко

В ровенском Вересе жестко отреагировали на слухи, которые активно распространились в медиапространстве относительно возможного перехода одного из легионеров команды в киевское Динамо. Информацию опубликовал турецкий журналист, заявив о якобы интересе столичного клуба к Эрену Айдыну, однако в Ровно эти сообщения назвали откровенно недостоверными.

Спортивный директор Вереса Юрий Габовда не стал вдаваться в долгие объяснения и публично опроверг информацию. В своем посте на Facebook он кратко и резко отреагировал на слухи, подчеркнув, что они не имеют ничего общего с реальностью.

«Фейк! Доверяйте только официальным источникам, а не агентским уловкам», – написал функционер, четко дав понять позицию клуба.

Эрен Айдын присоединился к Вересу в начале сентября прошлого года. Ровенский клуб выкупил контракт игрока у стамбульского Галатасарая за 200 тысяч евро, сделав ставку на перспективного футболиста. В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги турецкий легионер успел сыграть девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

После первой части чемпионата Верес ушел на зимний перерыв, заняв 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 18 очков и продолжает борьбу за стабильные позиции в элитном дивизионе. В то же время в клубе дают понять: любые трансферные новости относительно игроков команды стоит воспринимать исключительно через официальные каналы, а не через слухи и инсайды из сомнительных источников.