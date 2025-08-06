Сергей Стаднюк

Житомирское Полесье в соцсети X после болезненного поражения Динамо в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:1) поддержало коллег из Киева.

Ай. Динамо, всё будет хорошо! У нас первый матч с андоррцами тоже не пошёл по плану. Верим, что во втором матче победите. ФК Полесье

Напомним, в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций Полесье сенсационно проиграло Санта Коломе (1:2). Однако в ответной игре житомиряне разгромили соперника (4:1) и все же прошли в следующий раунд.

🔷 В случае успеха в противостоянии с Пафосом Динамо встретится с победителем пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

🔶 Если результат первого матча подтвердится, команда Александра Шовковского опустится в Лигу Европы и в раунде плей-офф сойдется с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Все перипетии вокруг матча квалификации Лиги чемпионов, анализ и обзор игры – на странице события Динамо Киев – Пафос на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

Ранее мнением о игре поделился главный тренер Динамо Александр Шовковский.