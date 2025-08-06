Бывший игрок Динамо, экс-тренер Александрии и Миная Владимир Шаран подвел итоги поражения киевлян в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).

Что можно сказать о игре. Динамовцы контролировали мяч, позиционно играли правильно, но остроты в атаке не было. Из 11 ударов – только один удар в створ ворот – это очень мало, чтобы побеждать. Если говорить о втором тайме, то, честно говоря, мало кто ожидал, что эту встречу можно еще и проиграть.

Игра удавалась, хотя и в первой половине матча остроты у команды "Пафос" было больше. А во втором тайме, на мой взгляд, были неудачные замены. Они однозначно были нужны, однако ребята не вошли в игру. После проведенных замен мы ничего конструктивного не увидели, да еще и пропустили мяч в свои ворота.

Героический камбэк? Будем надеяться, что это можно сделать. Но команда "Пафос" – серьезный соперник. Не стоит несколько скептически смотреть на то, что это Кипр. Ведь в составе соперника играет очень много легионеров, и, откровенно говоря, неплохого уровня.

В организации игры мы увидели, что киприоты хорошо действуют от защиты. Они и сами не ожидали, что могут победить в этом поединке. Но правильная тактика и стратегия игры показали, что островная команда не случайно перед этим прошла тель-авивский "Маккаби". Так что могу сказать, что "Пафос" заслуживает комплиментов.

Надеюсь, что перед вторым поединком динамовцы сделают правильные выводы и сыграют так, как должно быть. Пока же видим, что не хватает остроты в атаке. Не хватает моментов у чужих ворот. Казалось бы, все так хорошо и красиво выходило с контролем мяча, но за большим счетом нас ловили на контратаках. Да и "стандарты" были слабенькими. Собственно, после нашего "стандарта" мы и получили гол, – констатировал Шаран в интервью Sport.ua.