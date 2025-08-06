Легендарный защитник Динамо, а ныне – украинский тренер, Олег Кузнецов оценил поражение команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса (0:1). Также специалист проанализировал скандальный эпизод с отменой пенальти на нападающем киевлян Владиславе Ванате.

До того, как этот клуб стал соперником Динамо, я ничего не знал о нём. Сразу хочу отметить, что тренерский штаб «бело-синих» хорошо разобрал манеру игры Пафоса и правильно поставил против соперника двух «опорников» — Михайленко и Бражка. Два тайма этого матча прошли по одному и тому же сценарию — в начале активнее играет кипрская команда за счет прессинга, а затем инициативу перехватывает Динамо. Был момент после перерыва, когда смелый и тактически верный ход сделал Александр Шовковский, оставив одного «опорника» позади и бросив Пихаленка в атаку — ближе к воротам соперника в пару к Шапаренко. Я думал, что динамовцы дожмут Пафос.

В ходе всей игры у «Динамо» были предпосылки для гола, однако попасть в рамку впервые удалось лишь на 75-й минуте. Много блокировок было, и, к сожалению, много неточных передач в решающей фазе, возле чужой штрафной. В таких матчах, конечно, нужно забивать. Но это постепенно придет по ходу сезона. Еще нужно сказать про излишнюю, возможно, осторожность — боялись ошибиться, боялись пропустить. Однако, на финише поединка все-таки не обошлось без одной, но решающей ошибки.

Пенальти не было. Очевидно, что Ванат нарисовал в том эпизоде. Защитник Пафоса, конечно, в мяч не сыграл, но и в ногу нашему форварду не попал. Кстати, не тянул на 11-метровый и второй эпизод с Ванатом в штрафной площадке соперника. Поэтому, все вердикты рефери были логичными.

Буяльскому было трудно войти в игру, в завершающие 15 минут, когда на поле такая борьба шла. Кияне надеялись, что Виталий благодаря опыту что-то создаст — хороший пас отдаст, или ещё что-то, но ничего не вышло. Замечено, что и Буяльский, и Волошин с Кабаевым физически не готовы, – подвел итоги Кузнецов в интервью Footboom.