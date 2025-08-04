Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от противостояния третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским Динамо и кипрским Пафосом.

Уже известно, что в следующем раунде Лиги чемпионов Динамо может встретиться с победителем пары Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша). И сейчас тот самый Пафиос.

Несмотря на то, что они подписали «дедушку» Давида Луиса, которому 38 лет, все равно – это команда, которую Динамо может проходить. В таком состоянии, в котором сейчас находится Динамо, с теми футболистами, которые есть, если эти футболисты уважают себя и претендуют на то, чтобы играть в элитных европейских чемпионатах, а все они об этом мечтают, все они об этом заявляют и считают, что на это заслуживают, то, конечно, этот Пафиос нужно проходить.

Пафиос – чрезвычайно непростая команда. Киприоты опытные, вертикальная команда, все вперед и побежали, длинная передача. Будут играть от обороны в двух матчах. Контроль мяча на чужой половине поля – это будет попытка быстро завершить атаку ударом, а потом откатиться за линию мяча.