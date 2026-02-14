Динамо победило Зимбру в матче с восемью голами
Бело-синие готовятся ко второй части сезона
Фото - ФК Динамо
Сегодня киевское Динамо сыграло свой предпоследний спарринг на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции. Бело-синие противостояли Зимбру, который представляет столицу Молдовы – Кишинев.
Матч завершился победой Динамо со счетом 5:3.
Напомним, что в субботу подопечных Игоря Косюка ждет еще один контрольный матч против латвийской РФШ. Игра состоится в 16:00 по киевскому времени.
Контрольный матч
Динамо – Зимбру – 5:3
Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пенальти) – Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52.
