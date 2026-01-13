Павел Василенко

Защитник Динамо Тарас Михавко продлил контракт с киевским клубом на пять лет. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2030 года, сообщает пресс-служба бело-синих.

Стабильным игроком первой команды Динамо Михавко стал во второй половине сезона 2023/24. Вместе с бело-синими в 19-летнем возрасте он впервые завоевал титул чемпиона Украины.

Кроме того, по завершении сезона 2024/25 по итогам опроса клубов, который проводила Украинская Премьер-лига, Тараса было признано лучшим молодым футболистом УПЛ.

На зимний перерыв Динамо ушло на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.