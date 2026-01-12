Сергей Разумовский

Киевское Динамо вернулось из отпуска и начало плановый медицинский осмотр футболистов. Как сообщает Dynamo.kiev.ua, на этот раз клуб проведет процедуру без традиционного разделения игроков на отдельные группы.

Всего медицинский осмотр должны пройти 27 исполнителей команды Игоря Костюка. В то же время, в список тех, кто проходит обследование в Киеве, не попали защитник Алиу Тиаре, полузащитники Андрей Ярмоленко и Шола Огунданы, а также нападающий Эдуардо Герреро — они пройдут медосмотр уже в Турции во время межсезонного сбора.

Динамо отправится на подготовку ко второй части сезона в ближайший четверг, 15 января. Именно тогда команда поедет в Турцию, где и проведет зимние тренировочные сборы.

Состав команды

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Александр Пихальонок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Александр Яцик, Богдан Редушко, Кирилл Осипенко.

Нападающие: Матвей Пономаренко, Владислав Бленуце, Владислав Герич.

Ранее в Вересе резко ответили на слухи о трансфере легионера в Динамо.