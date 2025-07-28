Известный румынский наставник Мирча Луческу рассказал о своем опыте работы в украинском футболе, где в разные годы возглавлял донецкий Шахтер (с 2004 по 2016) и киевское Динамо (с 2020 по 2023).

«Мы победили во внутреннем чемпионате, где у команды не было традиций, и в Европе. Также мы выпустили многих игроков, которые впоследствии зарекомендовали себя в высших лигах: Фернандиньо, Виллиан, Алекс Тейшейра, Фред, Дуглас Коста, Мхитарян, Мудрик», – вспомнил тренер период во главе «горняков».

Также специалист объяснил, почему покинул столичный клуб в 2023 году.

«Я принял предложение возглавить киевский клуб в 75 лет, и это подтверждает, что возраст никогда не был для меня бременем. Однако затем началась война, и стало невозможным играть в футбол так, как этого хотел я», – сообщил тренер для Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Луческу принял важное решение относительно своего будущего.