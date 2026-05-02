Сергей Разумовский

В матче 26-го тура Национальной лиги U-19 киевское Динамо на своем поле принимало донецкий Шахтёр. Команды подходили к поединку как соседи по турнирной таблице и главные претенденты на чемпионство. После 25 туров динамовцы имели 61 очко и занимали второе место, тогда как Шахтёр возглавлял таблицу с 67 пунктами.

С первых минут активнее действовали хозяева, которые уверенно контролировали мяч и регулярно угрожали воротам соперника. Такое преимущество быстро материализовалось в забитые мячи. После нескольких опасных ударов Бекерского и Лобка счет открыл Дикий. Он получил передачу от Губенко с правого фланга и точным ударом из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

Вскоре киевляне удвоили преимущество: Люсин вывел на ударную позицию Федоренко, вратарь Баглай отбил первый удар, но Люсин успел на добивание и сделал счет 2:0. Шахтёр ответил опасным моментом, когда Канте пробил рядом с штангой. Вскоре матч пришлось прервать примерно на полчаса из-за воздушной тревоги. После возобновления игры динамовцы снова могли забивать: Федоренко проверил реакцию Баглая ударом низом, а Бекерский после прохода левым флангом пробил в штангу.

В начале второго тайма гости сократили отставание. После подачи со штрафного Канте выиграл борьбу на втором этаже и головой отправил мяч в ворота — 2:1. Игра проходила на высоких скоростях, и команды регулярно обменивались острыми атаками.

Однако динамовцы быстро вернули себе комфортное преимущество. После перехвата мяча у штрафной площадки соперника Лобко отдал передачу в центр, где Люсин хладнокровно реализовал момент — 3:1. В конце встречи именно он оформил хет-трик. После длинной передачи от Суркиса Бекерский продолжил атаку на Лобка, который пытался перебросить вратаря. Баглай и защитник сначала спасли Шахтёр, но Люсин первым оказался на добивании и установил окончательный счет — 4:1.

В итоге Динамо U-19 одержало уверенную победу и сократило отставание от лидера чемпионата до трех очков — 67 против 64 у Шахтёра. Киевляне сохраняют реальные шансы на борьбу за чемпионский титул.

Национальная лига U-19, 26-й тур

Динамо U-19 – Шахтёр U-19 4:1

Голы: Дикий, 17, Люсин, 23, 58, 76 – Канте, 47

Динамо: 71. Суркис (к), 2. Рыбак, 5. Соломченко, 3. Дехтяр, 15. Дикий (28. Жданов, 73), 18. Озимай (10. Пашко, 85), 20. Федоренко (30. Романюк, 75), 8. Люсин, 11. Губенко, 21. Бекерский (17. Гродзинский, 85), 9. Лобко.

Шахтёр: 36. Баглай, 15. Костюк, 14. Милокост, 26. Онищук (7. Петрук, 29), 5. Калюжный, 6. Бундаш (17. Давиденко, 41), 16. Тютюнов (11. Зубрий, 29), 22. Балакай (23. Чорненкий, 66), 25. Стрильчук (2. Решетников, 66), 10. Цуканов, 28. Канте.

Предупреждены: Соломченко (8), Озимай (24), Лобко (79) – Балакай (28), Давиденко (55), Петрук (90+3).