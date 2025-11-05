Медисон Киз снялась с Итогового турнира WTA из-за болезни
У американки — вирусное заболевание
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Чемпионка Australian Open-2025 Мэдисон Киз (7 WTA) снялась с Итогового турнира WTA-2025 из-за вирусного заболевания перед третьим матчем группового этапа. Она должна была сыграть против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (6 WTA).
Ее место в сетке турнира займет вторая запасная — 10-я ракетка мира россиянка екатерина александрова.
Елена Рыбакина после двух туров досрочно гарантировала себе выход в полуфинал с первого места.
Гауфф победила Паолини на Итоговом турнире WTA.