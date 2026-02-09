Динамо с удалением Попова обыграло чемпиона европейского чемпионата
Белo-синие провели очередной спарринг
Динамо нанесло поражение грузинской Иберии 1999 в контрольном матче. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу киевской команды.
В конце первого тайма в составе киевлян красную карточку получил Денис Попов. По договоренности клубов была проведена замена и вместо опытного защитника вышел Владислав Захарченко.
Отметим, что Иберия 1999 в прошлом сезоне выиграла чемпионат Грузии.
Контрольный матч
Динамо– Иберия 1999 – 2:0
Голы: Бражко, 58; Пономаренко, 68.
