«Динамо» с Ярмоленко, Блэнуцэ, Буртником и другими прилетело в Италию
Белые и синие завтра сыграют матч в еврокубках
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо
Делегация киевского Динамо в среду добралась до Италии, где уже завтра во Флоренции проведет матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций против Фиорентины.
Покинув Киев в понедельник, бело-синие остановились в Люблине, откуда сегодня вылетели во Флоренцию.
В поединке тренерский штаб Динамо рассчитывает на 23 футболистов, сообщает клубная пресс-служба.
- Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун.
- Защитники: Караваев, Дубинчак, Тимчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник.
- Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихальонок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана.
- Нападающие: Герреро, Блэнуцэ.
Матч Фиорентина – Динамо состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.
Поделиться