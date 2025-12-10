Павел Василенко

Делегация киевского Динамо в среду добралась до Италии, где уже завтра во Флоренции проведет матч 5-го тура основного этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Покинув Киев в понедельник, бело-синие остановились в Люблине, откуда сегодня вылетели во Флоренцию.

В поединке тренерский штаб Динамо рассчитывает на 23 футболистов, сообщает клубная пресс-служба.

Нещерет, Игнатенко, Моргун. Защитники: Караваев, Дубинчак, Тимчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник.

Караваев, Дубинчак, Тимчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник. Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихальонок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана.

Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихальонок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана. Нападающие: Герреро, Блэнуцэ.

Матч Фиорентина – Динамо состоится в четверг, 11 декабря, на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.