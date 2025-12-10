Главный тренер Фиорентины Паоло Ваноли накануне матча 5-го тура Лиги конференций против киевского Динамо пообщался с представителями СМИ.

«Для нас важен каждый матч. Завтра нужен результат, который вернёт уверенность и поднимет моральный дух. Главное – не искать виноватых, а держаться вместе.

Будем играть на победу. Это может стать толчком. Кто выйдет на поле – должен доказать, что заслуживает играть.

В последнем матче мы коснулись дна. Ребятам нужно сделать шаг назад, чтобы появились качества.

Госенс не сыграет из-за дискомфорта. Фаццини имеет проблему с лодыжкой, надеюсь, он вернётся к игре с Вероной. Фаджоли также нам не поможет», – цитирует Ваноли издание Calcionews24.