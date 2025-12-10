Тренер Фиорентины: «В матче против Динамо будем играть на победу»
Специалист высказался о ближайшем матче команды
около 2 часов назад
Главный тренер Фиорентины Паоло Ваноли накануне матча 5-го тура Лиги конференций против киевского Динамо пообщался с представителями СМИ.
«Для нас важен каждый матч. Завтра нужен результат, который вернёт уверенность и поднимет моральный дух. Главное – не искать виноватых, а держаться вместе.
Будем играть на победу. Это может стать толчком. Кто выйдет на поле – должен доказать, что заслуживает играть.
В последнем матче мы коснулись дна. Ребятам нужно сделать шаг назад, чтобы появились качества.
Госенс не сыграет из-за дискомфорта. Фаццини имеет проблему с лодыжкой, надеюсь, он вернётся к игре с Вероной. Фаджоли также нам не поможет», – цитирует Ваноли издание Calcionews24.
Матч Фиорентина – Динамо состоится 11 декабря и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Динамо на данный момент занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея три набранных очка.
Фиорентина идет на 17-й позиции с шестью очками в активе.