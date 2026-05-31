Сергей Разумовский

ПСЖ одержал победу над Арсеналом в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты парижского клуба — 4:3.

После этого поражения Арсенал сохранил за собой малоприятное лидерство в специальном рейтинге команд, которые провели наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов, но так и не смогли выиграть турнир. Об этом сообщает Sport Yahoo!

На данный момент лондонский клуб имеет в своем активе 226 матчей в главном еврокубке, однако заветный трофей команде пока не покорился. Таким образом, Арсенал продолжает возглавлять этот список среди всех клубов, которые никогда не становились победителями Лиги чемпионов.

Вторым в этом списке остаётся мадридский Атлетико, который провёл 192 матча в турнире, но также ни разу не завоевал титул. На третьей позиции расположилось киевское Динамо, в активе которого 184 поединка в Лиге чемпионов без побед в турнире.

В первую пятёрку этого рейтинга также входят турецкий Галатасарай, который провёл 169 матчей, и греческий Олимпиакос с показателем 166 встреч. Оба клуба имеют солидную историю выступлений в еврокубках, однако также остаются без главного трофея турнира.

Напомним, Илья Забарный — четвертый украинец, который выиграл Лигу чемпионов.