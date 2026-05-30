Денис Седашов

Защитник ПСЖ Илья Забарный стал четвертым украинским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов. Этот титул он завоевал в своем дебютном сезоне в парижском клубе, с которым ранее также выиграл чемпионат Франции.

До этого трофей выигрывали трое представителей Украины: Андрей Шевченко (Милан, 2003), Анатолий Тимощук (Бавария, 2013) и Андрей Лунин (Реал, 2022, 2024).

В целом в текущем сезоне Лиги чемпионов Забарный провел семь матчей.