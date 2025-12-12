Сергей Разумовский

УЕФА сегодня, 12 декабря, обновил таблицу клубных коэффициентов. Об этом сообщила пресс-служба Европейского футбольного союза.

Украина сохранила за собой 25-ю позицию в рейтинге. В текущем сезоне украинские клубы по итогам выступлений в квалификационных раундах еврокубков и пяти туров общего этапа Лиги конференций набрали 5,250 балла. Этот показатель является одним из лучших за последние пять сезонов и лишь немного не дотягивает до максимального результата в 5,700 балла.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Украину на общем этапе представляют Шахтер и Динамо. Александрия и Полесье завершили свою еврокубковую кампанию еще на этапе квалификации, не сумев пробиться в групповой раунд. В матчах пятого тура, которые состоялись 11 декабря, Шахтер одержал победу над мальтийским Хамрун Спартанс со счетом 2:0, тогда как Динамо уступило итальянской Фиорентине 1:2. Именно эти результаты также были учтены в обновленном рейтинге.

Общий коэффициент ассоциации рассчитывается на основе выступлений всех клубов страны в еврокубках в течение последних пяти сезонов. В диапазоне с 21-го по 28-е места страны расположились в следующем порядке: Хорватия (25,375), Румыния (25,000), Венгрия (24,875), Сербия (23,875), Украина (22,850), Азербайджан (22,250), Словения (22,218), Словакия (21,875). Эти позиции определяют количество представителей каждой ассоциации в еврокубках и стадии, с которых они стартуют в будущих сезонах.

