Динамо сыграло первый матч третьего раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА
Судьбу поединка решил один мяч
15 минут назад
Фото - ФК Динамо
Киевское Динамо U-19 в польской Стальовой Воли сыграло первый матч третьего раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА (Путь чемпионов) с ровесниками из шотландского Хиберниана. Поединок завершился победой бело-синих с минимальным счетом – 1:0.
Единственный мяч на 56-й минуте забил защитник киевлян Владислав Захарченко.
Ответный матч команд пройдет на домашнем поле Хиберниана. Поединок состоится 10 декабря в 21:00 по киевскому времени.
Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов, третий раунд
Первый матч
Динамо U-19 – Хиберниан U-19 – 1:0
Гол: Захарченко, 56.