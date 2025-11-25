Павел Василенко

Матч четвертого тура основного этапа Лиги конференций между кипрским Омонией и Динамо обслужит болгарская бригада арбитров во главе с Радославом Гидженовым.

На линиях будут работать Мирослав Максимов и Петар Митрев, четвертый судья – Волен Чинков. За систему VAR будут отвечать Никола Попов и Димитар Димитров (все из Болгарии).

Матч Омония – Динамо состоится в четверг, 27 ноября. Начало игры в Никосии в 19:45 по киевскому времени.