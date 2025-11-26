В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций между кипрским Омонией и киевским Динамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что сразу четыре футболиста «бело-синих» не примут участие в поединке. В лазарете находятся вингер Андрей Ярмоленко и защитник Кристиан Биловар, а также не смогут выйти на поле полузащитники Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Команда Александра Шовковского после трех набранных очков занимает 24 место в турнирной таблице Лиги конференций, тогда как Омония с двумя баллами расположилась на 29-й позиции.

В прошлом туре Динамо разгромило боснийский Зриньски со счетом 6:0, а кипрский клуб сыграл вничью со швейцарской Лозанной – 1:1.