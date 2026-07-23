Сергей Разумовский

В первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций Полесье в словацком Кошице сыграло вничью с датским Копенгагеном.

Гости открыли счет уже в начале встречи. Роберт воспользовался возможностью в атаке и заставил капитулировать вратаря Полесья Георгия Бущана. Однако житомиряне не растерялись и очень быстро восстановили равновесие. После подачи в штрафную площадку Краснопир опередил соперников и нанес результативный удар.

Вскоре команда Руслана Ротаня получила еще один шанс воспользоваться ошибкой датчан. Федор оказался в нужном месте в нужный момент, воспользовался ошибкой соперника и без проблем отправил его в пустые ворота. Благодаря этому Полесье не только отыгралось, но и вышло вперед. На перерыв житомиряне ушли с минимальным преимуществом.

После возобновления игры Копенгаген добавил в активности и довольно быстро сравнял счет. Роберт оформил дубль, во второй раз забив в ворота Бущана. После этого команды продолжили действовать на высоких скоростях, а моменты возникали у ворот обоих соперников.

Полесье могло снова выйти вперед, однако хозяева не воспользовались несколькими прекрасными моментами. Федор с близкого расстояния пробил выше ворот. Вскоре Томандзото также не попал в цель ударом с линии штрафной площадки. Еще один опасный момент создал Брагару, который после выхода на ударную позицию с острого угла не сумел попасть в дальний угол.

За свою невысокую реализацию житомиряне в итоге были наказаны. Мадсен нанес великолепный удар и в третий раз за этот вечер пробил Бущана. Датский клуб снова повел в счете и приблизился к победе.

Однако Полесье не прекратило атаковать и в итоге спасло матч. После флангового навеса Филиппов оказался в штрафной площадке Копенгагена и точно завершил комбинацию. Его гол установил окончательный счет — 3:3 — и позволил житомирянам отправиться на матч-ответ без отставания.

Второй поединок между командами состоится через неделю, 30 июля, в Дании на стадионе Паркен.

Квалификация Лиги конференций. Второй раунд, первый матч

Полесье – Копенгаген 3:3

Голы: Краснопир, 6, Федор, 36, Филиппов, 88 – Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

Полесье: Бущан, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Андриевский (Эмерллаху, 81), Борел, Федор (Филиппов, 70), Андраде (Велетень, 70), Краснопир (Гайдутик, 82), Назаренко (Брагару, 70).

Копенгаген: Рунарссон, Беймо, Гарананга (Крал, 65), Лопеш, Судзуки, Ньясси (Ндже, 46), Клем, Эльюнусси, Мадсен (Корнелиус, 83), Роберт (Корнелиус, 81), Мукоко (Наснас, 90+3).

Предупреждения: Федор, Томандзото – Судзуки, Клем