Михаил Цирук

Уже в четвер, 23 июля, киевское Динамо проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа. Ожидания от противостояния, особенно после феерического перформанса подопечных Игоря Костюка в дуэли с Университатеей Клуж, откровенно говоря, невелики.

Ведь если бело-синие не нашли никаких аргументов, кроме примитивных подач с флангов, даже в противостоянии с соперником уровня нижней части турнирной таблицы УПЛ, то о том, что украинский клуб сможет предложить бронзовому призеру чемпионата Греции, думать немного страшно.

Однако, будем биться и бороться. Пожалуй, это единственный вариант и путь для нынешнего Динамо. Тем более, что в составе бело-синих есть свой засланный казачок - Томаш Кендзьора, который только что вернулся из греческого клуба.

Первый этап карьеры 32-летнего защитника в Киеве был действительно успешным. В период с 2017 по 2022 год поляк провел за Динамо 198 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач. Таким образом, двумя играми против Университатея, Кендзьора довел свою количество поединков за столичный клуб до двух сотен - показатель, который вполне позволяет назвать футболиста пусть и не легендой, но точно знаковым игроком в истории клуба.

Выступления в Динамо также пополняли список карьерных достижений самого Кендзьоры. Вместе с киевлянами Томаш выиграл чемпионат, два Кубка и три Суперкубка Украины. Словом, союз был взаимовыгодным, и воспоминания о украинской столице у воспитанника Леха точно должны были остаться хорошими. Пожалуй, в ином случае он бы не вернулся сюда во времена большой войны и антиукраинской истерии на его родине.

Совсем не последним человеком Кендзьора был и в составе ПАОКа. За три с половиной сезона в клубе поляк сыграл 141 матч, в котором забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Даже в своем последнем сезоне в значительно более сильном по сравнению с украинским чемпионате Греции Томаш суммарно провел за клуб из Салоник 42 поединка и более 3 700 минут на поле.

Все это свидетельствует, что футболист действительно имеет определенный уровень и качество. Качество, которого сейчас так не хватает киевскому Динамо, и которым может похвастаться, в лучшем случае, половина стартового состава.

Еще один невероятный плюс Кендзьоры заключается в том, что в Греции он играл центрального защитника, и таким образом его возвращение создает для Костюка дополнительную опцию на едва ли не самой проблемной позиции. На такое развитие событий уже сейчас намекает подписание Алексея Сича, который может закрыть правый фланг и, соответственно, дать возможность перевести Кендзьору в центр обороны.

Однако сейчас не о Кендзьоре, а точнее не только о нём. Ведь маршрут из Украины до Салоник в разные времена был довольно популярным среди игроков УПЛ, как украинских, так и иностранных. Поэтому сегодня предлагаем вспомнить самых известных игроков, которые после выступлений в нашем национальном первенстве переезжали в ПАОК.

Тайсон

Начнем с единственного экс-игрока УПЛ, который продолжает защищать чёрно-белые цвета ПАОК и сейчас. Бывшая звезда Металлиста и донецкого Шахтёра переехала в Грецию на правах свободного агента после завершения контракта с бразильским Интернасьоналом в начале 2023 года.

Уровня бразильца хватило для того, чтобы стать для новой команды важным игроком. В целом Тайсон сыграл за ПАОК уже 159 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 29 ассистов. В прошлом сезоне «настоящий бразилец» по версии Дениса Попова сыграл 48 матчей и оформил 6+9, и даже в свои 38 лет игрок, имеющий 8 матчей за национальную сборную, способен быть опасным. Поэтому потенциальное противостояние Тайсон - Кендзьора на фланге обещает быть очень интересным.

Космин Баркеуан

А теперь вспомним седую древность. Румынский защитник Космин Баркеуан не оставил особого следа в истории донецкого Шахтёра, да и вообще в футболе. Но главное требование для попадания в нашу подборку выполнил. В Шахтёр румын попал в 2004 году, и должен быть благодарен «горнякам» за возможность поиграть в Лиге чемпионов, где провел 5 матчей из общих 37 за оранжево-чёрных. Вместе с донецким клубом Баркеуан ещё успел стать двукратным чемпионом Украины.

К ПАОК румынский игрок присоединился в июле 2006 года на правах аренды, которая длилась один сезон. За эту кампанию игрок успел провести в Греции 30 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Горан Гавранчич

Значительно больший след в УПЛ оставил серб Горан Гавранчич. 216 матчей, 27 голов и 9 ассистов за Динамо в период с 2001 по 2008 годы, а также 11 трофеев со столичным клубом делают этого человека довольно узнаваемым для украинского болельщика со стажем.

А вот игроком ПАОК Гавранчича можно считать скорее формально. Полгода аренды в кампании 2007/08 и всего семь матчей за клуб вряд ли можно назвать достаточным вкладом, чтобы фанаты чёрно-белых помнили эту фамилию.

Разван Рац

Обладатель Кубка УЕФА с донецким Шахтёром защищал цвета «горняков» на протяжении десятилетия, и точно заслуживает статус легенды клуба. 300 матчей за Шахтёр и 58 результативных действий навсегда сделали его частьюзвездной команды Мирчи Луческу, которую на евроарене по-настоящему опасались, а завоеванный еврокубок для неё был реальностью, а не какой-то абсолютно нереалистичной мечтой.

В ПАОК Рацу удалось попасть через Вест Хэм и Райо Вальекано в сезоне 2014/15, проведя там один полноценный сезон. За это время румынский защитник успел сыграть 41 матч, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Звонимир Вулич

Ещё один бывший игрок Шахтёра, правда, по уровню своего наследия ближе к Баркеуану, чем к Раццу. За 5 лет в Донецке, с 2003 по 2008, серб провёл 106 матчей, забил 20 голов и оформил 23 ассиста. И, конечно же, заработал несколько трофеев: два чемпионства, два кубка и суперкубок.

В ПАОК Вулич перешёл после двух неудачных клубов: ФК Москва и Партизан. Однако в те времена в подобных переходах не было ничего предосудительного. Адаптационный сезон 2012/13 в Греции у Вулича не задался, впрочем, в следующей кампании на Тумбе серб проявил себя хорошо: 24 матча и 10 голов в чемпионате Греции, а также четыре забитых мяча в пяти матчах национального кубка. Всего же футболист сыграл за клуб из Салоников 45 матчей, в которых отличился 17 точными ударами.

Лукас Перес

Редкий пример игрока, который выступал и в УПЛ, и в двух топовых лигах. Украинская карьера Лукаса Переса началась с перехода во львовские Карпаты в 2011 году. Во Львове испанец суммарно провёл около двух сезонов, за которые успел оформить 15+8 в 60 матчах.

А далее с Лукасом случилась аренда в Динамо, где у него откровенно не пошло. Настолько, что за три месяца в конце кампании 2012/13 он так и не вышел на поле и вернулся в Карпаты, которые за 800 тысяч евро продали его в ПАОК.

В Греции у Лукаса всё сложилось куда лучше, чем в Динамо. В сезоне 2013/14 испанец провёл за клуб 50 матчей, забил в них 10 голов и отдал 15 ассистов, а затем поехал в Депортиво, который сначала арендовал его, а потом выкупил за полтора миллиона. Ну а пиком карьеры Переса стал переход в лондонский Арсенал за сумасшедшие 20 млн евро.

Марсио Азеведо

Ни в Украине, ни в Греции звездой не стал Марсио Азеведо. В сезоне 2012/13 он присоединился к харьковскому Металлисту, где провёл два сезона, 44 матча и перешёл за 4 миллиона в донецкий Шахтёр.

В составе горняков бразилец совсем пропал: за три с половиной сезона сыграл лишь 28 матчей и отправился на полгода в аренду в ПАОК, за который успел провести только семь матчей.

Евгений Шахов

Напоследок - об украинских игроках, которые защищали цвета коллектива из Салоников. Воспитанник Днепра Евгений Шахов выступал за родной клуб до 2016 года и дошёл с родным клубом до финала Лиги Европы.

В июле 2016півзахисник перейшов у ПАОК, і також там не загубився. За три сезони в Салоніках Шахов відіграв 117 матчів та забив 21 гол, а ще, на відміну від усіх попередніх героїв, став з командою чемпіоном Греції, і завоював три національних кубки.

Евгений Хачериди

Еще один обладатель золотого дубля сезона 2018/19 с ПАОКом имел довольно яркую карьеру в киевском Динамо, расцвет которой пришелся на лучшие времена украинского футбола. После девяти полных сезонов за первую команду Динамо Хачериди перешел в ПАОК.

Там украинский защитник отыграл два сезона, один из которых был золотым. Однако важным игроком для команды так и не стал, проведя за нее лишь 11 матчей. Ну а самым ярким моментом греческой карьеры Евгения стало демонстрация щитков с украинским флагом фанатам Спартака, после прохождения россиян в матче квалификации Лиги чемпионов в Москве.