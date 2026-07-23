Павел Василенко

Киевское Динамо официально продлило контракт с нападающим Матвеем Пономаренко. Новое соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на пять лет.

Пономаренко является воспитанником Динамо и находится в клубной системе с семилетнего возраста. Благодаря ярким выступлениям на юношеском уровне он привлек внимание тренерского штаба первой команды и дебютировал за основу 3 ноября 2023 года в матче УПЛ против Шахтера.

Первые сезоны форвард совмещал выступления за главную команду с результативной игрой за юношеский состав, а кампания-2025/26 стала для него настоящим прорывом. Пономаренко стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

Успешный сезон принес нападающему и дебютный вызов в национальную сборную Украины. Свой первый гол за главную команду страны он забил в стыковом матче отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции.