Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер одержал уверенную победу в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций против Хамрун Спартанс (2:0). Таким образом, после сыгранных матчей команда набрала 12 очков и занимает второе место в сводной таблице общего этапа. Этот положительный результат стал ключевым с точки зрения турнирных перспектив: он официально гарантировал «горнякам» продолжение еврокубковой кампании как минимум на стадии плей-офф.

Подопечные Арды Турана уже точно не выпадут из числа 24 лучших команд, которые продолжат борьбу весной. Более того, текущее положение в таблице (второе место) и набранные очки позволяют говорить о почти обеспеченном месте в топ-8. Это, в свою очередь, улучшает стартовые позиции Шахтера перед жеребьевкой следующих раундов и потенциально дает шанс получить более удобного соперника.

Ситуация перед заключительным туром выглядит для дончан довольно благоприятно. Ничья в матче против хорватской Риеки гарантированно оставит Шахтер в первой восьмерке общего зачета. Даже в случае поражения команда не потеряет все шансы на сохранение места среди топ-8, ведь двое ближайших преследователей, Майнц и Самсунспор, сыграют между собой и обязательно отберут очки друг у друга. Хотя «горнякам», все же, важно обеспечить результат прежде всего собственными силами.

Согласно календарю турнира, стыковые матчи плей-офф Лиги конференций запланированы на 20 и 27 февраля. Победители этого этапа выйдут в 1/8 финала, матчи которой пройдут 13 и 20 марта. Шахтер уже гарантированно продолжит свою еврокубковую историю в 2026 году, а задача на последний тур общего этапа – максимально улучшить стартовые позиции перед весенней частью соревнований.

Напомним, что Динамо, в отличие от Шахтера, досрочно прекратило борьбу за плей-офф. Киевляне никоим образом уже не попадут в топ-24 по итогам общего этапа.

Все перипетии вокруг матча общего этапа Лиги конференций, анализ и обзор игры – на странице события Хамрун Спартанс – Шахтер на Xsport. Все самое главное – в одном месте.