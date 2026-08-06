Сергей Разумовский

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций киевское Динамо одержало победу над Карабахом. Встреча состоялась в Люблине, где номинальными хозяевами были киевляне. Матч завершился с минимальным перевесом украинской команды.

Перед матчем именно азербайджанский клуб считался небольшим фаворитом противостояния. Карабах участвовал в прошлогоднем плей-офф Лиги чемпионов. В то же время в Люблине команда не смогла продемонстрировать свои лучшие качества и в целом выглядела не так убедительно, как ожидалось.

Азербайджанцы чаще контролировали мяч и старались действовать первым номером. В течение первого тайма они выполнили десять угловых, однако территориальное преимущество не принесло гостям желаемого результата. Карабаху не хватило исполнительского мастерства на завершающей стадии атак, а его футболистам не всегда хватало взаимопонимания во время развития наступательных действий.

Динамо, в свою очередь, сделало ставку на быстрые контратаки. Киевляне компактно оборонялись, ждали ошибок соперника и старались мгновенно переходить от защиты в атаку.

Владимир Бражко быстро выполнил передачу вперед, найдя Матвея Пономаренко. Молодой нападающий воспользовался несогласованностью между вратарём и защитником Карабаха, опередил обоих соперников и мастерски проткнул мяч в направлении ворот. Этот эпизод позволил Динамо уйти на перерыв в роли команды, лидирующей в счёте.

После возобновления игры киевляне получили ещё несколько моментов, чтобы увеличить своё преимущество. Самый опасный момент был у Николая Шапаренко, который выходил один на один с вратарём, но не сумел завершить атаку результативным ударом.

Ещё один шанс упустил Назар Волошин. Он оказался на ударной позиции и фактически расстреливал ворота Кохарски с близкого расстояния. Однако голкипер Карабаха успел среагировать и принял удар на себя. Вингер киевлян попал ему прямо в голову.

В течение матча в штрафной площадке Карабаха дважды падал Матвей Пономаренко. В обоих случаях арбитр не назначил пенальти. В то же время второй эпизод вызвал больше вопросов, поскольку защитник соперника, кажется, задел ноги нападающего Динамо и помешал ему продолжить движение.

В конце матча положение Карабаха усложнилось ещё больше. Макрецкис очень грубо сыграл против Владислава Кабайева и попал ногой в лицо футболиста Динамо. Сначала главный арбитр Мортен Крог не принял окончательного решения, но после просмотра эпизода с помощью системы VAR показал игроку Карабаха прямую красную карточку.

Киевляне получили численное преимущество, но использовать его до финального свистка не смогли. Карабах сумел сохранить лишь минимальный отрыв Динамо, поэтому судьба противостояния окончательно решится в матче-ответе. Второй поединок между командами состоится 13 августа в Баку.

Квалификация Лиги конференций. Третий раунд, первый матч

Динамо – Карабах 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Динамо: Суркис, Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак (Тымчик 69), Бражко, Рубчинский (Пихаленок 88), Лонвейк (Шапаренко 69), Редушко (Кабаев 80), Пономаренко, Герреро (Волошин 69)

Карабах: Кохальски, Матеус, Макрецкис, Варкони, Джафаргулиев (Ланга 75), Бикало (Лобато 75), Янкович (Монтьель 79), Муааддеб, Кащук (Каду 62), Зубир, Сефас (Гурбанлы 62)

Предупреждение: Дубинчак, 14, Кендзера, 81

Удаление: Макрецкис, 90+1