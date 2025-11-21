СК Полтава в стартовом матче 13 тура УПЛ уступил ЛНЗ. Встреча в Кропивницком завершилась со счетом 0:2.

Гости из Черкас уверенно забрали в копилку 3 очка. Главным героем поединка стал новичок ЛНЗ из Нигерии Проспер, забив по голу в каждом из таймов.

Сначала Оба на 31-й минуте воспользовался длинной передачей Драмбаева, протянул мяч до штрафной и пробил точно в угол ворот Восконяна.

После перерыва Проспер во второй раз наказал хозяев, подобрав мяч после ошибки вратаря, перекинув мяч за линию ворот Полтавы.

Лучший момент у Полтавы был в конце матча, однако удар Дорошенко со штрафного потянул Паламарчук, проведя очередной сухой матч в составе ЛНЗ.

УПЛ. 13 тур

СК Полтава - ЛНЗ 0:2

Голы: Проспер, 31, 64