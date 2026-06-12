Сергей Разумовский

Часть футболистов киевского Динамо в пятницу, 12 июня, прибыла в клинику для прохождения традиционного медицинского осмотра перед началом предсезонных сборов.

Как сообщает «Динамомания», бело-синие собрались не в полном составе. Игроки, вовлеченные в национальные и молодежные сборные Украины, ушли в отпуск позже, поэтому получили возможность присоединиться к команде уже во время подготовки к новому сезону.

Этой опцией воспользовались Руслан Нещерет, Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко. В то же время Тарас Михавко, Максим Коробов, Алексей Гусев, Владислав Захарченко, Владимир Бражко и Матвей Пономаренко, которые также находились в расположении национальной и молодежной сборных, решили пройти медосмотр уже сейчас.

Легионеры Динамо, которые находились за пределами Украины, не проходят обследование в киевской клинике. Они должны пройти медосмотр уже в Австрии, где команда будет готовиться к новому сезону в Украинской Премьер-лиге и Лиге Европы.

В список футболистов, которые проходят медобследование, вошли и игроки, которые в прошлом сезоне выступали в аренде в других клубах. Среди них Навин Малиш и Роман Саленко, которые играли за Зарю, Владислав Герич из Черноморца, Алексей Гусев из Кудривки, Валентин Рубчинский из Карпат, Джастин Лонвейк из Фортуны Ситтард и Анхель Торрес из Эюпспора.

Главный тренер Динамо Игорь Костюк рассчитывает на 36 футболистов, однако пока неизвестно, все ли они отправятся на австрийский сбор.

Вратари: Руслан Нещерет, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко, Борис Манько.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навин Малиш, Денис Дикий.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихалёнок, Николай Михайленко, Александр Яцик, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Алексей Гусев, Шола Огундона, Валентин Рубчинский, Алиу Тиаре, Джастин Лонвейк, Анхель Торрес.

Нападающие: Матвей Пономаренко, Владислав Герич, Эдуардо Герреро, Владислав Бленуце.

Первая группа футболистов уже проходит медосмотр. В нее вошли Константин Вивчаренко, Максим Коробов, Навин Малиш, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Владислав Герич, Алексей Гусев, Владислав Захарченко и Борис Манько.

Вторая группа должна пройти обследование позже. В ней находятся Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Дубинчак, Денис Дикий, Эдуардо Герреро, Владислав Кабаев, Тарас Михавко, Шола Огундона, Александр Пихалёнок, Матвей Пономаренко, Денис Попов, Валентин Рубчинский, Александр Тымчик, Алиу Тиаре, Джастин Лонвейк, Анхель Торрес и Александр Яцик.

В субботу, 13 июня, динамовцы проведут первую тренировку после отпуска на клубной базе в Конча-Заспе. На следующий день команда отправится на сбор, гдеготовится к старту в Лиге Европы.

Напомним, важный игрок для Динамо после демарша Караваева завершает восстановление после травмы.