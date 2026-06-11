Важный игрок для Динамо после демарша Караваева завершает восстановление после травмы
Футболист позиции, на которой киевляне потеряли игрока, рассказал о своем состоянии
35 минут назадПодписаться в
Александр Тимчик. Фото: ФК Динамо Киев
Защитник Динамо Александр Тымчик рассказал на встрече с болельщиками, как проходит его восстановление после травмы. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Конечно, соскучился по футболу. Как такового отдыха у меня не было, поскольку почти каждый день проходил восстановление от травмы на базе. Лишь на несколько дней удалось съездить домой. Восстановление идет по плану, несколько дней назад снял защитную повязку. Работаем дальше.
Тымчик в прошлом сезоне сыграл 21 матч за киевский клуб. В них футболист не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее из Динамо в Шахтер перешел другой правый защитник Александр Караваев.