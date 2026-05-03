В 26-м туре чемпионата Украины по футболу 3 мая состоится Классическое между Динамо и Шахтером. Начало игры в 18:00 по киевскому времени. Кияне занимают четвертое место с 47 очками, тогда как Шахтер лидирует в таблице и опережает ближайшего преследователя ЛНЗ на семь баллов.

Динамо подходит к матчу с контрастной статистикой: команда демонстрирует высокую результативность в нападении, но имеет проблемы в обороне. В среднем киевляне забивают 2,3 гола за игру, при этом в последних десяти матчах пропустили 11 мячей. Последняя победа над Кривбассом со счетом 6:5 стала отражением текущей формы команды. Потери ключевых защитников и опорников привели к тому, что сухими остаются лишь 40% матчей, а апрельские поражения от Карпат и Металлиста 1925 подтвердили уязвимость против организованных соперников. Последние три победы над Кривбассом, Буковиной и Зарей принесли киевлянам 12 забитых мячей, однако проблемы с балансом между линиями остаются.

Шахтер подходит к игре в статусе лидера, но после изнуряющего еврокубкового матча против Кристал Пэласа, в котором команда проиграла 1:3. Несмотря на это, статистика в УПЛ остается позитивной – семь побед в десяти последних матчах и средняя результативность 2,1 гола за игру. Однако плотный график и перелеты могут повлиять на свежесть ключевых исполнителей, что заставит команду действовать прагматичнее.

В пяти последних очных матчах соперники одержали по одной победе, а в первом круге Шахтер выиграл 3:1. Важно, что команды забивали во всех пяти предыдущих встречах.

