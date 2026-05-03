Сергей Разумовский

В Киеве в воскресенье, 3 мая, состоится очередное украинское «Классическое». Динамо примет Шахтер в рамках 26-го тура украинской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, стартовый свисток запланирован на 18:00.

🆚 Ситуация перед матчем

Динамо подходит к принципиальному противостоянию после яркой победной серии. В предыдущем туре команда Игоря Костюка провела один из наиболее эффектных матчей сезона, обыграв Кривбасс в сверхрезультативной игре. Киевляне уступали после первого тайма со счетом 1:4, однако сумели сделать камбэк. Решающий мяч ударом пяткой забил Андрей Ярмоленко, который до этого еще и сравнял счет. Эта встреча стала самой результативной в истории украинской Премьер-Лиги.

Также Динамо продолжает борьбу в Кубке Украины. Ранее киевляне уверенно обыграли Буковину и вышли в финал, где должны сыграть против Чернигова. В чемпионате ситуация для столичного клуба остается непростой: перед очной встречей отставание от Шахтера составляет 13 очков. В то же время Динамо еще сохраняет шансы побороться за вторую позицию, так как от ЛНЗ команду отделяют шесть очков, а от Полесья — всего два. Кроме того, у киевлян есть матч в запасе против черкасского клуба.

Шахтер подходит к игре в статусе лидера чемпионата. Донетчане в предыдущих турах увеличили отрыв от ЛНЗ и на данный момент опережают вторую команду таблицы на семь очков, имея еще и игру в запасе — именно против Динамо. В то же время для команды Арды Турана ближайшая неделя будет особенно сложной из-за еврокубковой нагрузки. Шахтер уже провел первый полуфинальный матч Лиги конференций против Кристал Пэлас в Кракове, где уступил 1:3. Впереди — ответный матч в Лондоне, но перед ним донетчанам предстоит сыграть принципиальную встречу в Киеве.

📊 Статистические данные перед противостоянием

В текущем сезоне УПЛ среди игроков Динамо больше всего матчей провел Пихальонок — 24. Нещерет и Волошин имеют по 23 поединка, Михавко — 21, Бражко и Буяльский — по 20. У Шахтера лидером по этому показателю является Матвиенко с 24 матчами, Бондар и Очеретько сыграли по 23, Ризник и Бондаренко — по 22.

Особое внимание — мотивации игроков. Для Динамо этот матч имеет серьезное турнирное значение, так как команда продолжает борьбу за вторую позицию. Пономаренко с 11 голами возглавляет бомбардирскую гонку и будет иметь дополнительный стимул укрепить лидерство.

Не менее важна и интрига вокруг Андрея Ярмоленко. Он может побить рекорд по голам в украинском классическом, где на данный момент имеет восемь мячей, как и Артем Милевский. Кроме того, на счету Ярмоленко 121 гол в чемпионатах Украины, и до рекорда Максима Шацких ему не хватает трех результативных ударов.

📹 Где смотреть матч в прямом эфире?

Особое внимание — трансляции матча. Поединок Динамо — Шахтер можно будет посмотреть бесплатно на официальном YouTube-канале Динамо. Также игра будет доступна на всех платформах, где транслируется UPL.TV.

⚖️ Кто рассудит команды?

Главным арбитром встречи назначен О. О. Афанасьев из Харькова. Ему будут помогать И. О.Рибченко из Запорожья и Д. М. Романов из Днепра. Четвёртый арбитр — С. С. Задиран из Киевской области. За VAR будет отвечать В. В. Новохатний из Черкас, ассистент ВАР — М. С. Стрелецкая из Сум.