Сергей Разумовский

В пятом туре украинской Премьер-лиги киевское Динамо не победило ЛНЗ на стадионе имени Валерия Лобановского. Матч завершился без голов, а столичный клуб потерял очки во второй игре подряд.

После встречи с Буковиной тренерский штаб Динамо изменил несколько позиций. В заявку не попал капитан Виталий Буяльский, а место в воротах занял Георгий Бущан, который недавно вернулся в команду в аренду.

Первый тайм прошел в невысоком темпе. У хозяев издалека неточно пробил Бражко, тогда как ЛНЗ дважды создавал моменты с участием Твердохлеба. Сначала его удар головой пролетел мимо ворот, а затем защита киевлян заблокировала попытку с близкого расстояния.

В конце тайма Динамо активизировалось. После передачи Кабаева Лонвейк не попал по мячу у ворот, а на 39-й минуте хозяева упустили двойную возможность: Ярмоленко не смог точно пробить после прострела Пономаренко, а Лонвейк с близкого расстояния попал в вратаря.

После перерыва Бущан спас киевлян после удара Кузика, а Ледвий парировал попытки Рубчинского и Ярмоленко. На 59-й минуте Динамо забило: Пономаренко после передачи Ярмоленко обыграл защитника и попал в угол. Однако VAR зафиксировал офсайд у Матвея, и гол отменили.

В концовке Динамо продолжало атаковать, но удар Кабаева издалека снова отбил Ледвий. Столичной команде не хватило точности в завершении, поэтому счет остался нулевым.

Команда пока что Игоря Костюка набрала семь очков и опустилась ниже пятого Эпицентра. ЛНЗ также не смог кардинально улучшить свое положение в таблице, имея пять баллов.

УПЛ, пятый тур

Динамо – ЛНЗ 0:0

Динамо: Бущан, Сыч (Малыш, 77), Кендзера, Михавко, Дубинчак, Лонвейк, Бражко, Рубчинский, Ярмоленко (Волошин, 84), Пономаренко, Кабаев (Герреро, 77).

ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дайко, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Якубу, Кузик, Ассинор (Ндиайе, 67), Твердохлеб (Пастух, 46).

Предупреждения: Кендзера 15 – Дайко 45+1, Ндиайе 78.