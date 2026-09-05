Тоттенхэм в дебютном матче Мудрика сыграл вничью с Ноттингем Форест.
Украинец вышел на поле на 74-й минуте
Фото: Тоттенхэм
Лондонский Тоттенхэм, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, сыграл в безголевую ничью против Ноттингем Форест (0:0) в матче 3-го тура английской Премьер-лиги.
Украинский футболист вышел на замену на 74-й минуте встречи, что стало для него официальным дебютом в составе лондонского клуба. Кроме того, этот выход на поле стал для Мудрика первым в официальном матче с ноября 2024 года.
АПЛ. 3-й тур
Ноттингем — Тоттенхэм 0:0
В следующем туре 12 сентября Ноттингем Форест сыграет на выезде против Астон Виллы, а Тоттенхэм примет Эвертон.
Агент Мудрика сделал эмоциональное заявление после трансфера украинца в Тоттенхэм.