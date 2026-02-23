Поединок 17 тура чемпионата Украины между Александрией и киевской Оболонью не состоится. Начало поединка должно было быть в 13:00, но главный рефери встречи Владимир Новохатний провел тщательную проверку игрового покрытия и принял соответствующее решение. О ситуации вокруг отмены игры рассказал репортер УПЛ ТБ.

Перед окончательным вердиктом состоялось совещание с участием арбитра, делегата Олега Базая и руководителей обеих команд — Кирилла Нестеренко и Александра Антоненко. Позиции тренеров по готовности поля существенно разошлись.

По мнению тренера Александрии Кирилла Нестеренко сегодня все же можно было провести матч в Александрии, поскольку в городе плюсовая температура, и поэтому поле понемногу могло согреться.

В то время как наставник столичного клуба Александр Антоненко выступил с резкой критикой идеи играть в таких условиях. Его главным аргументом стала безопасность футболистов, так как велика вероятность травматизма.

После инспекции и выслушивания сторон Владимир Новохатний официально отменил проведение матча. Дальнейшая судьба встречи будет определена Дирекцией УПЛ позже.