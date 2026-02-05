Полузащитник Динамо Владимир Бражко прокомментировал победу и свой победный гол в контрольном матче на сборах в Турции против Вереса (3:2). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Спасибо за поздравления. Настроение хорошее, победили. Для этого мы работаем – чтобы побеждать в каждом матче и в чемпионате Украины, и в еврокубках. Набираем обороты не только через тренировки, но и через игры. Так подготовительный процесс проходит лучше и, я думаю, больше тактики разрабатывается. Я сыграл 60 минут, и мы неплохо выложились, отдали силы. Далее тренировки и подготовка к следующим спаррингам.

Иногда приходится на сборах и по 90 минут играть, поэтому я думаю, что к этому мы еще придем. Что скажет тренерский штаб, то мы и будем делать. Нет разницы, сколько играть: 60 минут, 45 минут, 90 минут.

По результату можно было понять, что и напряжение было, и голы были, и были лишние эмоции, много желтых карточек. Но это футбол, и атмосфера уровня УПЛ может быть и на сборах. Такие игры тоже нужны, чтобы немного завестись, почувствовать азарт. Поэтому это нормально. Мы после игры пожали руки, все хорошо.

Победный гол? Несколько дней назад я так забил мяч на тренировке, но тогда мне покатил мяч Шапаренко. Когда Буяльский поставил мяч, то я сразу увидел, что соперники опустились на линию штрафной площадки. Буяльский тоже это увидел и покатил мяч. Я принял его и подумал, почему бы и нет. Если есть удар, то надо бить. Я хорошо приложился и попал. Я отрабатывал это на тренировках и после тренировок. Надо больше бить в игре.