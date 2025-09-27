Бразильский форвард мадридского Реала Эндрик попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает E-Noticies.

По данным источника, 18-летний нападающий недоволен своим положением в клубе и количеством игрового времени, которое получает в Испании. Его ситуацией активно интересуются сразу несколько команд английской Премьер-лиги, среди которых и Ньюкасл.

Руководство Ньюкасла рассчитывает оформить трансфер как можно раньше, и если ситуация не изменится, переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. Президент Реала Флорентино Перес и главный тренер Хаби Алонсо готовы рассмотреть вариант аренды, считая его выгодным решением, однако полностью расставаться с молодым талантом не планируют.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдав 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал готов попрощаться с известным защитником.