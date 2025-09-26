Павел Василенко

Главный тренер Реала Хаби Алонсо продолжает масштабную перестройку мадридской команды. Следующим кандидатом на выход из клуба может стать Ферлан Менди, который теряет позиции на левом фланге обороны.

Постоянные травмы французского защитника снизили его влияние на команду. Последнее повреждение четырёхглавой мышцы лишь закрепило мнение, что он больше не является ключевым вариантом для тренера.

Тем временем Альваро Каррерас и Фран Гарсия получили серьезный кредит доверия и доказали свою полезность на поле. Это создает серьезную конкуренцию, в которой Менди оказывается лишним.

По данным испанской прессы, Алонсо требует изменить профиль левого защитника на более атакующий. Реал рассматривает возможность трансфера Менди, если поступит выгодное предложение, чтобы освободить место для нового игрока.

Что дальше? Сценарии разные: или трансфер, или изменение роли, но клуб, похоже, склоняется к продаже. Если это произойдет, Каррерас и Гарсия останутся главными опциями на левом фланге.

Потеря Менди может стать важным шагом для создания более свежей и динамичной команды, готовой к борьбе за трофеи в Ла Лиге и Лиге чемпионов.