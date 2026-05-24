Сергей Разумовский

Финальный, 30-й тур украинской Премьер-лиги окончательно определил распределение мест в верхней части таблицы. Главная интрига разворачивалась в борьбе за серебряные медали, где ЛНЗ и Полесье до последних минут сохраняли шансы финишировать вторыми. Сразу четыре матча проходили параллельно: Полесье принимало Рух, Оболонь играла с ЛНЗ, Динамо встречалось с Кудривкой, а Верес противостоял Металлисту 1925.

Полесье в домашнем матче против Руха имело лишь одну задачу — побеждать и следить за результатом конкурентов. Житомирцы с первых минут действовали активнее, постепенно захватили инициативу и еще до перерыва открыли счет. На 27-й минуте Андриевский отдал передачу на Филиппова, который реализовал момент и вывел хозяев вперед в игре против молодого состава львовян.

Во втором тайме команда не стала играть на удержание счета и продолжила контролировать ход встречи. Руху не удалось серьезно изменить ход поединка, а на 82-й минуте Сарапий забил второй мяч, фактически закрыв вопрос о победителе. Полесье выполнило свою часть задачи, но его судьба зависела от матча в Киеве.

Там ЛНЗ проводил ключевую игру против Оболони. Черкасскому клубу для «серебра» была нужна только победа, однако соперник долго не позволял гостям забить. Оболонь организованно оборонялась, а вратарь Федоровский несколько раз спасал команду после опасных ударов. Развязка наступила на 81-й минуте, когда Микитишин нашел свой шанс и точным ударом принес ЛНЗ сверхважный гол. Несмотря на 10 компенсированных минут, Оболонь не смогла отыграться, а черкасчане удержали минимальное преимущество.

Динамо, которое еще имело теоретические шансы на медали, принимало Кудривку. Кияне открыли счет после углового: Михавко замкнул подачу Пихаленка. Вскоре Сторчоус восстановил равновесие, а перед перерывом Андрей оформил дубль и сравнялся с Пономаренко в гонке бомбардиров. Во втором тайме Матвей снова забил и в итоге стал лучшим снайпером УПЛ сезона-2025/26. В конце встречи Ярмоленко отдал результативную передачу на Герреро, который принес Динамо победу.

Еще один матч тура состоялся между Вересом и Металлистом 1925. После безголевого первого тайма харьковчане забили единственный мяч в игре: Салюк воспользовался передачей Антюха и обеспечил своей команде победу.

В итоге ЛНЗ набрал 60 очков и вырвал серебряные медали чемпионата. Полесье завершило сезон с 59 баллами, отстав от черкасской команды всего на один пункт.

УПЛ, 30-й тур

Оболонь – ЛНЗ 0:1

Голы: Микитишин, 81

Полесье – Рух 2:0

Голы: Филиппов, 27, Сарапий, 82

Динамо – Кудривка 3:2

Голы: Михавко, 22; Пономаренко, 61; Герреро, 81 – Сторчоус, 36, 45

Верес – Металлист 1925 0:1

Гол: Салюк, 63