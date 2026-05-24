Назревает скандал! Верховен не согласен с результатом боя против Усика – подан официальный протест
Апелляция была подана просто по дороге в аэропорт
около 1 часа назад
Рико Верховен не согласился с результатом боя против Александра Усика и подал официальный протест сразу после поединка.
Об этом нидерландский кикбоксер сообщил в своем Instagram уже по пути в аэропорт. Верховен намекнул, что его команда имеет претензии к применению правил в ключевой момент боя. В подписи к публикации он написал:
Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл лишь тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно.
Бой Усик — Верховен завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. На момент остановки поединка ситуация на судейских записках была почти равной: двое судей выставили счет 95:95, а один отдавал минимальное преимущество Верховену — 95:94. Вероятно, именно эпизод, который привел к остановке боя, стал основанием для протеста со стороны команды нидерландца.