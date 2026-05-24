Сергей Разумовский

Рико Верховен не согласился с результатом боя против Александра Усика и подал официальный протест сразу после поединка.

Об этом нидерландский кикбоксер сообщил в своем Instagram уже по пути в аэропорт. Верховен намекнул, что его команда имеет претензии к применению правил в ключевой момент боя. В подписи к публикации он написал:

Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл лишь тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно. Рико Верхувен нидерландский кикбоксер

Бой Усик — Верховен завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. На момент остановки поединка ситуация на судейских записках была почти равной: двое судей выставили счет 95:95, а один отдавал минимальное преимущество Верховену — 95:94. Вероятно, именно эпизод, который привел к остановке боя, стал основанием для протеста со стороны команды нидерландца.