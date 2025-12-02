Павел Василенко

Вратарь Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма оказался на шаг от нежелательного антирекорда. За короткий период выступлений в Английской Премьер-лиге он уже получил четыре жёлтые карточки: в прошлом матче – за затягивание времени, в предыдущем – за протесты.

В истории турнира ещё ни один вратарь не набирал пять предупреждений. Чтобы избежать этого негативного достижения, голкиперу Манчестер Сити нужно провести следующие шесть матчей без ни одной новой жёлтой – фактически удержаться в дисциплине до Нового года.

Хосеп Гвардиола, однако, не драматизирует ситуацию: главный тренер заявил, что в случае дисквалификации просто выпустит резервного вратаря Джеймса Траффорда.