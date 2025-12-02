Доннарумма в шаге от исторического антирекорда
Итальянец может войти в историю АПЛ
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Вратарь Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма оказался на шаг от нежелательного антирекорда. За короткий период выступлений в Английской Премьер-лиге он уже получил четыре жёлтые карточки: в прошлом матче – за затягивание времени, в предыдущем – за протесты.
В истории турнира ещё ни один вратарь не набирал пять предупреждений. Чтобы избежать этого негативного достижения, голкиперу Манчестер Сити нужно провести следующие шесть матчей без ни одной новой жёлтой – фактически удержаться в дисциплине до Нового года.
Хосеп Гвардиола, однако, не драматизирует ситуацию: главный тренер заявил, что в случае дисквалификации просто выпустит резервного вратаря Джеймса Траффорда.