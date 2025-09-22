Павел Василенко

Голкипера Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумму признан лучшим вратарем 2025 года, в честь этого футболисту вручили трофей имени Льва Яшина. В прошлом сезоне в составе ПСЖ итальянец стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов.

В женской номинации победу одержала Ханна Хэмптон из Челси. В прошлом сезоне футболистка стала чемпионкой Англии в составе лондонцев, выиграла чемпионат Европы, а также получила «Золотую перчатку» английской женской Суперлиги.